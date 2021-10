Berço do esqui no Brasil, Garibaldi inaugura pista itinerante neste domingo

Em comemoração aos seus 121 anos de emancipação, celebrados neste domingo (31), a cidade de Garibaldi, na Serra gaúcha, inaugurou uma pista de esqui itinerante. Montada em frente à prefeitura, na rua Júlio de Castilhos, a pista tem 120 metros de comprimento, 3,6 metros de largura e 40 torres de sinalização.

Com a instalação, a cidade, conhecida como a Capital Nacional do Espumante, resgata a tradição do esqui, que mexe com a memória de famílias, visitantes e atletas do município, que entre 1970 e 2001 manteve a Estação de Esqui Presidente Médici, uma das maiores atrações da região, e responsável por levar à cidade turistas de diversos cantos do País e do Exterior.

A reativação da pista de esqui foi uma iniciativa da Associação dos Amigos do Esqui de Garibaldi (AAEG), e, segundo a prefeitura, mobilizou ao local mais de 3 mil pessoas ao longo do dia. “A inauguração desta pista itinerante materializa a determinação, uma marca da comunidade garibaldense. É um exemplo de união, de mobilização, para transformar um sonho num ideal”, salientou o prefeito Alex Carniel.

Pista, nova atração turística de Garibaldi, tem 120 metros, 3,6 metros de largura e 40 torres de sinalização. Fotos: Lucas Braz/Divulgação/JC

O fundador da AAEG, Vitor Guaragni, ressalta que a pista é um sonho que nasceu dentro da própria comunidade, com união, atitude solidária e muita pesquisa. “Foram anos de trabalho, juntando pedaços esquecidos de tudo que restou do antigo esqui, com a ajuda dos amigos que formam a Associação. Foi um projeto sonhado por muitos e que agora sai do papel”, comemora.

O primeiro homem a esquiar no Brasil foi o empresário garibaldense David Afonso Antônio Santini, idealizador da Estação Presidente Médici. Santini realizou o feito em 1968 e, desde então, o esporte tem lugar cativo na cidade. O Campeonato Brasileiro de Esqui e a Olimpíada Brasileira de Esqui atraíram ao município, durante anos, praticantes de diversas partes do mundo. Na cerimônia de inauguração, a família do empresário, já falecido, recebeu uma placa em homenagem ao seu legado.