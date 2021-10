Apenas pedestres são liberados em ponte na BR-153 em Cachoeira do Sul

Apenas pedestres foram liberados para circular na ponte sobre o rio Jacuí, na BR-153 em Cachoeira do Sul, no Centro do Estado. O trecho foi bloqueado na noite de sexta-feira (29) , após usuários do trecho perceberam rachaduras em uma das estruturas de concreto que dá acesso ao vão principal (metálico) da ponte Fandango.

Por medida de segurança, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) fez a interdição. No fim da tarde desse sábado (30), a travessia das pessoas passou a ser permitida.

Técnicos da autarquia fizeram uma avaliação prévia da ponte no sábado, com vistoria que está sendo aprofundada para identificar a causa do problema e indicar a solução e as medidas de recuperação, informou o órgão federal.

O tráfego de veículos leves deve ser liberado somente na sexta-feira (5 de novembro), indicou o DNIT, mas com fluxo mais controlado, no "sistema pare e siga". Já as obras de recuperação devem ter início em 16 de novembro. Será feito depois um novo estudo de carga de capacidade da ponte para liberação completa do tráfego.

Segue abaixo, o plano de desvio de tráfego:

Rotas alternativas para o tráfego:

Porto Alegre – Cachoeira do Sul: Pela BR-290/RS ir até a BR-471/RS, em Rio Pardo, depois em Santa Cruz do Sul seguir pela RST-287 até Novo Cabrais a BR-153/RS.

Cachoeira do Sul – Fronteira Oeste: Sair pela BR-153/RS seguir até RST-287 em Novo Cabrais e em Santa Maria pegar a BR-158/RS e retornar à BR-290/RS em Rosário do Sul.

Cachoeira do Sul - Porto de Rio Grande: Quem sai de Cachoeira do Sul e vai para o Porto de Rio Grande deve ir até Santa Maria e pegar a BR-392/RS.