Duas regiões do RS podem ter ventos fortes e até granizo neste sábado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou neste sábado (30) alerta de "perigo" sobre alterações e uma virada no tempo em algumas regiões da Região Sul. A nota adverte para "condições meteorológicas favoráveis" para chuvas de moderadas à fortes e até a possibilidade de granizo, além de ventos.

O instituto não descarta a queda de granizo. As rajadas de vento podem ficar entre 50km/h e 90km/h. Os fenômenos são indicados para áreas isoladas do Oeste e Noroeste do Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná também podem ter as mesmas condições até a noite deste sábado.