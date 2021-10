Melo nomeia prefeito da praça Dom Sebastião e assina Pacto de Governança com a comunidade

O prefeito Sebastião Melo entregou na manhã neste sábado (30) o crachá e o certificado para o 19º Prefeito de Praça de Porto Alegre. O reconhecimento foi para Diônio Roque Kotz, que tem 66 anos e é o profissional de educação física e estudante de fisioterapia. Ele será o responsável por ajudar a cuidar praça Dom Sebastião, que fica localizada na avenida Independência com Sarmento Leite, ao lado do colégio Marista Rosário. No local, também foi assinado o Pacto de Governança com a comunidade.

"O Diônio é o prefeito ideal para administrar a Praça Dom Sebastião. Contaremos com o apoio dos demais parceiros para ajudar na revitalização e na boa utilização do espaço público", destaMelo.

O cargo de prefeito de praça prevê que o voluntário possa cuidar dos equipamentos públicos do ambiente, acompanhar os serviços de manutenção feitos por parceiros e comunicar à prefeitura quando o serviço não for prestado adequadamente.

Além disso, o prefeito de praça pode designar secretários para a função não remunerada que auxiliem no cumprimento das atribuições. “Nós temos trabalhado muito em projetos estratégicos, como os Procedimentos de Manifestação de Interesse (PMIs) e concessões. No entanto, as parcerias vão além disso. É fundamental esse elo com a sociedade civil e o envolvimento do cidadão com o espaço público”, salienta o secretário adjunto de Parcerias, Jorge Murgas.

O novo Prefeito de Praça tem uma história de cuidado com o espaço já há alguns anos. Diônio Roque Kotz foi presidente da Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Independência (AMABI) durante quatro gestões e ao longo do seu mandato realizou três eventos de Natal em prol das crianças do Hospital Santo Antônio. “Seguirei cuidando da Praça e colaborando com o poder público. Essa iniciativa da prefeitura é maravilhosa porque dá voz a lideranças da comunidade”, destacou Kotz.

Pacto de Governança

Além da nomeação do prefeito da praça, foi assinado o Pacto de Governança com a comunidade, que é um documento assinado por gestores da prefeitura e representantes da comunidade. Nele, constam as atribuições de cada um nos cuidados com os locais públicos. O objetivo é estabelecer uma relação de corresponsabilidade, compromisso social, cultural, ambiental e econômico, fomentando um senso de pertencimento e zelo pelos cidadãos.

“A cada pacto de governança, temos a certeza que a relação de corresponsabilidade é um caminho sem volta. Ainda bem, pois o senso de pertencimento e zelo fortalece a autoestima do cidadão”, disse o secretário-adjunto de Governança Local e Coordenação Política, Luciano Marcantônio.

Praça Dom Sebastião

O local, que tem 6.581 metros quadrados, passou por um processo de reurbanização em 2014. Possui um recanto infantil, ambientes de estar, pavimentações de basalto, pedra portuguesa e insertes metálicos no piso para instalação de feiras.

Projeto Prefeito de Praça