Operação integrada dispersa aglomerações e realiza Balada Segura em Porto Alegre

Com a presença das forças de segurança estaduais e municipais, operação integrada dispersou aglomerações em quatro pontos da Capital: rua João Telles (Bom Fim), Largo dos Açorianos (Centro Histórico), Praça Júlio Mesquita (Centro, em frente à Usina do Gasômetro) e bairro Moinhos de Vento. A ação foi realizada na noite de sexta-feira (29) e madrugada deste sábado (30) com o objetivo de garantir a segurança sanitária da população e a manutenção da ordem pública.