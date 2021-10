Ação do projeto Médicos Veterinários de Rua do RS ocorre neste domingo em Porto Alegre

Os moradores da Vila Planetário, em Porto Alegre, receberão atenção especial para seus animais de estimação neste domingo (31), das 13h às 17h. O projeto Médicos Veterinários de Rua do Rio Grande do Sul (MVR-RS) realizará sua primeira ação voluntária com atendimento aos pets, ao lado da sede da ONG Misturaí, na rua Luiz Manoel, 229.

Cães e gatos passarão por avaliações de condição de saúde e, quando necessário, as indicações para tratamento. “A equipe, identificada com os coletes do projeto, fará a triagem dos animais e os encaminhará para atendimento”, explica Lisandra Dornelles, coordenadora do projeto MRV-RS, projeto que integra a ONG Médicos do Mundo.

Os voluntários, previamente cadastrados, também repassarão dicas fundamentais aos tutores, como cuidados básicos com o bem-estar dos animais, importância da castração e controle das doenças. Todas as informações serão anotadas em prontuários que servirão para acompanhar o tratamento dos animais e garantir a saúde de ambos – do pet e “seu humano”.

A iniciativa tem o apoio do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul (CRMV-RS), Ministério Público, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, de vereadores da Capital e deputados estaduais comprometidos com a causa animal, da ONG Misturaí e do projeto Médicos Veterinários de Rua do Rio de Janeiro.