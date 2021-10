Ecosul prevê circulação de 153 mil carros pelo Polo de Pelotas durante o Feriadão

A concessionária Ecosul mobilizou suas equipes para atender a demanda do Polo Rodoviário Pelotas neste feriado de Finados, quando a expectativa de tráfego entre sexta-feira (29) e terça (2) é de 153 mil veículos.

Segundo o gerente de atendimento ao usuário, Felipe Martimiano, o efetivo de colaboradores estará voltado aos serviços de atendimentos de auxílio médico e mecânico, para atender aos viajantes que circularem pelos trechos concedidos da BR-116 e BR-392. “Nosso Centro de Controle Operacional (CCO) atua 24 horas e utiliza 15 câmeras de última geração para o monitoramento eletrônico em pontos estratégicos das rodovias”, destaca. O telefone para emergências é o 0800 724 1066 e para deficientes auditivos pode ser acionado pelo 0800 724 6090 (com dispositivo TDD - Telephone Device for Deaf). “Antes de pegar a estrada é fundamental que os motoristas verifiquem as condições dos seus veículos”, complementa Felipe.

A Ecosul possui na sua frota três veículos de inspeção de tráfego, seis ambulâncias de Resgate, um veículo leve de atendimento médico, seis guinchos leves e dois pesados.

Obras no trecho

A concessionária informou aos usuários que forem utilizar a BR-116, em Pelotas, que neste sábado irá acontecer uma obra emergencial no km 526, no entroncamento da BR-116 com BR-392.

O tráfego será desviado pela área urbana da cidade, a partir do km 523, no trevo de acesso principal à cidade. O fluxo será direcionado à BR-293/RS pela Av. Pres. João Belchior Marques Goulart, via Duque de Caxias, retornando à BR-392 a partir do km 67, no trevo da Av. Duque de Caxias. Mais informações podem ser acessadas pelo Twitter @ecosul e no Instagram @ecosul__.