Início da Feira do Livro, volta obrigatória do ensino presencial no RS e novo reajuste da gasolina

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

VÍDEO: resumo da semana em 1 minuto



Feira do Livro de Porto Alegre está de volta à Praça da Alfândega . A edição de 2021 começou hoje e vai até o dia 15 de novembro em formato híbrido. São 56 expositores, o que representa 60% no comparativo com 2019. No online, serão 36 lives com transmissão gratuita pelo site da Feira e pelo canal do evento no Facebook.

governo do Estado tornou obrigatório o retorno às aulas presenciais a partir de 3 de novembro programa com bolsas, absorventes e celulares para alunos da rede estadual . A medida vale para as turmas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio das redes estadual, municipal e privada. Ainda na educação, o governador Eduardo Leite lançou umcom foco na permanência dos estudantes nas escolas.