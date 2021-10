Rio Grande do Sul pode ter máxima de 35ºC nesta sexta-feira

O sol predomina em grande parte desta sexta-feira (29) no Rio Grande do Sul. A temperatura vai ser alta à tarde, sobretudo no Oeste e nas Missões, em municípios próximos à fronteira com a Argentina. Pontos de maior altitude no Estado poderão ter um pouco de frio e marcas ao redor de 10°C pela manhã. As informações são da Metsul Meteorologia.

Entre a tarde e a noite desta sexta-feira a combinação de calor e umidade propicia a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical de forma isolada com potencial para pancadas de chuva passageiras. Temporais isolados poderão ocorrer. O vento predomina de Leste e Nordeste.

O tempo seguirá firme e com sol. O calor se mantém à tarde, porém, com as rajadas de vento do quadrante Leste a tendência é de refresco no fim do dia. No fim de semana o sol predomina com períodos de maior nebulosidade e eventual chuva passageira e isolada.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 35°C

Mínima: 8°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira