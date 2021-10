Simers reforça posição contrária ao fechamento de hospitais psiquiátricos no RS

“Em um momento que lutamos por aberturas de leitos psiquiátricos, por melhores condições de atendimentos aos pacientes com doenças mentais, vimos o governo estadual (do Rio Grande do Sul) insistir com o fechamento de unidades que estão em funcionamento e que atendem a população há anos", afirmou a diretora do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) e integrante do Núcleo de Psiquiatria da entidade, Gabriela Schuster.

Ela participou de audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALRS) por meio do gabinete do deputado Thiago Duarte (DEM) para tratar sobre a possibilidade de fechamento do Hospital Colônia de Itapuã.

"Iniciamos nossa campanha defendendo o Hospital Psiquiátrico São Pedro, estendendo ao Instituto Psiquiátrico Forense (IPF) e mais recentemente ao Hospital de Rio Grande, da mesma forma nos manteremos firmes pela manutenção e pela qualidade de atendimento do HCI”, destaca Schuster, que representa o Núcleo de Psiquiatria do Simers, coordenado por Fernando Uberti.

Localizada em uma área de 1.260 hectares no município de Viamão, a instituição foi inaugurada em 1940 como parte de uma política de saúde pública que segregava pacientes com hanseníase. Atualmente, além de 17 ex-hansenianos que vivem lá desde crianças, a instituição também abriga 35 pacientes psiquiátricos.

A comunidade e alguns pacientes afirmam ter tomado conhecimento sobre a intenção de fechamento do hospital e possível venda do terreno, que é de propriedade do estado do Rio Grande do Sul. Vereador de Viamão, Fabrício Ollermann (PTB), informou que a prefeitura do município encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei que trata da desocupação da instituição. O PL foi aprovado com doze votos a favor e sete contra.

Secretária-adjunta da Secretaria Estadual da Saúde (SES), Ana Costa, informou que o Hospital Colônia de Itapuã faz parte do projeto do Governo do Estado para desinstitucionalização das instituições psiquiátricas. Segundo Costa, a gestão trabalha em resgatar o vínculo dos pacientes com seus familiares e municípios de origem.

O Simers tem trabalhado ativamente em defesa da assistência psiquiátrica e da abertura de novos leitos no Estado. Os integrantes do Núcleo de Psiquiatria buscam diálogo com a gestão a fim de evitar o fechamento de instituições históricas, como é o caso do Hospital Colônia de Itapuã e do Hospital Psiquiátrico Vicência Maria da Fontoura, em Rio Grande. Recentemente, a gestão da Santa Casa de Misericórdia do município, responsável pela administração do local, confirmou a intenção de transferir os leitos psiquiátricos para o hospital geral.