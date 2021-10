Emergência do Hospital de Clínicas começa a funcionar no Bloco B

A partir da próxima quarta-feira (3), a Emergência Adulto do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) será transferida para o Bloco B, um dos novos prédios.

O hospital informa que, entre os dias 29 de outubro e 2 de novembro, a Emergência Adulto estará sob restrição máxima, recebendo apenas casos com risco de morte, para que seja feita a transferência dos pacientes e equipamentos, bem como a organização da nova área.

Serão atendidos na nova emergência, no Bloco B, a partir do dia 3:

Pacientes adultos vindos por conta própria, isto é, não transportados por ambulância;

Ambulâncias de casos não-Covid-19;

Pacientes vindos dos ambulatórios do HCPA (serão direcionados à Emergência pelo corredor interno para o Bloco B);

Pacientes estáveis com sintomas de Covid-19.

Com a mudança, a Emergência adulto ganha novo horário de visitas, das 11h30 às 12h.

A partir do dia 3, a Emergência do Bloco A passará a atender apenas as ambulâncias reguladas pelo Samu, de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. Neste bloco, não haverá atendimento de pacientes vindos ao hospital por meios próprios, sem transporte por ambulância.