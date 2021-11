Força Nacional ocupa Terra Indígena Serrinha após série de atos de violência

Situada no norte do Estado, a Terra Indígena Serrinha está sob monitoramento de homens da Força Nacional de Segurança Pública desde o dia 23 de outubro. O objetivo seria conter uma série de atos de violência ocorridos na comunidade de etnia kaingang, localizada em uma área que envolve os municípios de Ronda Alta, Três Palmeiras, Constantina e Engenho Velho, situados na região Norte do Estado. A missão estabelecida na terra indígena foi encaminhada em apoio ao trabalho da Polícia Federal (PF), para preservação das pessoas e do patrimônio na aldeia de Serrinha.

O local foi cenário de confronto, após 14 meses de embate entre dois grupos: desde o último dia 16, já ocorreram dois assassinatos, além da expulsão de oito famílias da aldeia, e pelo menos uma casa e quatro carros foram incendiados. Além disso, uma pessoa está desaparecida.

Segundo relatos de indígenas que afirmam terem sido expulsos e estão escondidos fora da aldeia - e que preferiram não se identificar -, três dos veículos incendiados são de uma mesma família. Eles identificam os homens assassinados como Lucas Caetano e Rosvenildo Batista, e garantem que ambos foram executados a tiros por homens, que chegaram à aldeia em quatro caminhonetes.

O motivo da violência seria a retaliação por parte do grupo que apoia o atual líder da aldeia, Marciano Inácio Claudino, após a emissão de uma nota assinada pelo Conselho de Anciãos de Serrinha denunciando irregularidades no arrendamento de terras e plantio de soja na reserva. Eles afirmam que essa foi uma das muitas tentativas - sem sucesso - de pedir "socorro" ao Ministério Público Federal (MPF) de Passo Fundo e à Fundação Nacional do Índio (Funai).

"Recebemos a informação de que as casas das famílias expulsas da Terra Indígena Serrinha que não foram queimadas estão sendo depredadas", afirma um integrante do grupo que está fora da aldeia. Ele destaca que em julho de 2020 Claudino - que é filho de um antigo cacique da Terra Indígena Serrinha - teria assumido a liderança da comunidade de forma arbitrária após seu irmão, Ronaldo Inácio Claudino, então líder da aldeia, falecer vítima de Covid-19.

"Também os dois grupos em conflito fazem parte de uma mesma família", afirma a fonte, que aponta o próprio cacique como o responsável pelo ordenamento das mortes durante o confronto no último dia 16. Também acusam Claudino de ter armado uma emboscada para 22 membros do Conselho de Anciãos durante uma reunião marcada para o dia 03 de agosto de 2020 na tentativa de uma conciliação entre os grupos. Menos de 30 dias antes, o Conselho de Anciãos (denominado Comissão da Terra Indígena Serrinha, e criado em 1996) havia sido reativado pela comunidade para questionar a legitimidade de Claudino como cacique.

Após uma reunião na Funai de Passo Fundo com a participação do Ministério Público Federal, e do Conselho Estadual dos Povos Indígenas, os representantes do Conselho de Anciões celebraram com o cac ique Claudino e sua liderança um acordo para empossar os conselheiros em agosto. Mas segundo a fonte do grupo que está fora da aldeia, ele teria comparecido ao local para "rasgar a ata da reunião do dia 30 de julho e ameaçar de morte os conselheiros". A mesma fonte afirma que esses registram ocorrência na polícia após o ocorrido.

Na sequência, o Conselho teria proposto medidas administrativas para que o arrendamento das terras seja fiscalizado pela Funai e pelo MPF. Em nota divulgada pelo Conselho de Anciãos no final de setembro, o grupo afirma que 59% da população da aldeia não tem terras, enquanto o cacique Marciano Claudino e sua liderança arrendam toda a área agricultável.

Por conta disso e de mais uma série de acusações de intolerância da liderança, o grupo ingressou com uma ação indenizatória na Justiça Federal contra a liderança por "abuso de autoridade", apresentando fotos de "prisões arbitrárias, agressões físicas e prints de ameaças postadas nas redes sociais", enumera uma indígena da comunidade.

Os denunciantes afirmam ainda que o dinheiro do arrendamento das terras estaria sendo utilizado exclusivamente para o plantio de monoculturas e para a compra de equipamentos, "deixando no abandono 387 famílias, em plena pandemia". De acordo com este grupo, o arrendamento das terras indígenas é realizado por uma Cooperativa denominada Cotrisserra, que recebe três sacas de soja por hectare, dos plantadores não indígenas, "para um Fundo de Transição que deveria executar projetos sustentáveis que nunca saíram do papel".

Por sua vez, Marciano Claudino afirma que foi eleito para exercer a liderança após a morte do irmão. "Quando meu meu pai faleceu toda a comunidade se reuniu e lá naquela época já pediram para que eu assumisse", diz o cacique, que durante anos foi o presidente da Cotrisserra. "Tenho uma história de trabalho na comunidade", pontua Claudino, reforçando que exerce a função com apoio da liderança de nove setores, que representam mais de 100 famílias cada um.

Sobre o episódio de violência, o cacique diz que os carros que chegaram com homens armados até a aldeia tinham o objetivo de matá-lo. "A polícia sabe, eu já estava sendo ameaçado de morte." O próprio líder afirma que por conta do conflito não está mais na comunidade, e reside em uma fazenda no interior da região. "Apesar da aldeia ser pacífica, umas pessoas colocam uns contra os outros", destaca. "Para piorar, são meus parentes."

"Eles querem matar o cacique para assumir o poder", acusa o advogado do cacique, Marcelo Barros. Ele diz que foi Claudino quem passou por uma emboscada. Segundo ele, o cacique tomou 22 tiros, "mas escapou da morte". "Entregamos tudo que encontramos à Polícia Federal: roupas, armamento e telefones da organização criminosa que estava lá na aldeia." Segundo Barros, muitos fugiram, mas há "vasto material, que em 15 dias será aberto pela perícia". Sobre os recursos da cooperativa, o advogado afirma que a entidade é fiscalizada "intensamente."

"Os indígenas não conseguem outra modalidade, não têm apoio governamental, então são obrigados a fazer parcerias com os brancos, que vão lá e ajudam (no trabalho agrícola), e para isso têm que receber", justifica Barros, apontando que o motivo do conflito gira em torno do arrendamento das terras. De acordo com o advogado do cacique, são 4,3 hectares de lavoura – de soja, milho, batata, feijão, entre outros cultivos. Ainda conforme Barros, a Cotrisserra fornece cesta básica para os indígenas, além de outros benefícios, como assistência médica, odontológica, estudantil e até carros para deslocar os artesãos para centros urbanos.

"Se o arrendamento não existisse e houvesse divisão igual das terras, ninguém iria disputar cacicado", rebate uma das indígenas que estão longe da aldeia. Segundo outras testemunhas que preferiram não se identificar, no dia 24 de setembro o Conselho de Anciãos de Serrinha, divulgou uma nota alertando o risco de haver sangue derramado. "Mas nem a Funai e nem o MPF fazem nada." "A liderança de Serrinha executou duas pessoas, queimou casas e carros e continua promovendo depredação de patrimônio que não pertence a eles", insiste um outro indígena do grupo oposto ao cacique. Há dias longe da aldeia, ele questiona o fato de que, desde os assassinatos, e mesmo com a presença da Força Nacional em Serrinha, "nada ainda feito pelas autoridades".

Procurada pela reportagem do Jornal do Comércio, a Funai informou em nota que "acompanha o caso na Terra Indígena Serrinha por meio da unidade descentralizada do órgão na região e está à disposição para colaborar com o trabalho das forças de segurança pública que atuam no local." Segundo o órgão de defesa dos indígenas, "a Força Nacional de Segurança Pública irá apoiar as atividades da Polícia Federal na Terra Indígena Serrinha, na condição de força de segurança, conforme a Portaria nº 466, de 18 de outubro de 2021, do Ministério da Justiça e Segurança Pública."

A coordenação regional da Funai também informou que, após o conflito ocorrido, foram designados dois servidores para comparecer no local, aonde visitaram todas as aldeias da região de Serrinha, conversando com os indígenas acompanhados da Brigada Militar (BM). "De forma geral, a fundação vem buscando um diálogo entre os grupos opositores para o equacionamento da contenda."

Já o MPF afirmou, também em nota, que "diante de um possível acirramento de ânimos, no final da tarde e início da noite de 15 de outubro" (antes dos assassinatos), pediu à BM o aumento do policiamento ostensivo na área; e no dia 16, "ao tomar conhecimento da ocorrência de possíveis mortes", entrou em contato com a PF e com a BM, indagando as providências que seriam adotadas pelos órgãos de segurança pública. Segundo a nota do órgão, foi então informado o deslocamento de uma equipe formada com o efetivo de ambas as corporações, a partir da região de Passo Fundo e Carazinho, até o município de Ronda Alta para checagem dos fatos e devidas apurações.

Por sua vez, a Polícia Federal informou ao JC que instaurou inquérito pela delegacia de Passo Fundo para identificar os autores e a motivação dos homicídios ocorridos no dia 16 de outubro. "A Polícia Federal tem tomado depoimentos, realizado perícias e demais diligências necessárias ao esclarecimento dos fatos", informa a assessoria de comunicação da PF.