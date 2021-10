Meteorologia prevê calor intenso no RS nesta quinta-feira

A expectativa é de calor intenso no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (28). A temperatura deve ter marcas ao redor de 35°C em diversas cidades. Na faixa Norte e Nordeste do Estado as nuvens aumentam à tarde e poderão ocorrer pancadas isoladas e passageiras de chuva. As informações são da Metsul Meteorologia.





Nesta quinta-feira pode ter chuva localmente forte e com raios. Em grande parte do Rio Grande do Sul o dia será ensolarado e com baixa umidade relativa do ar, notadamente no Oeste. Na sexta-feira (29) uma corrente de vento Leste poderá trazer umidade do mar para o continente com aumento de nuvens e chuva passageira.





A Capital terá mais um dia de sol e calor intenso. Na sexta-feira o sol predomina, porém, alternando com períodos de maior nebulosidade. O vento se intensifica com rajadas moderadas do quadrante Leste. No fim de semana o sol predomina, com potencial de chuva isolada e passageira nos fins de tarde.





Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira





Máxima: 36°C

Mínima: 4°C





Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira





Máxima: 31ºC

Mínima: 15ºC