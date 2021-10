DCE da Ufrgs cobra ações para garantir retorno presencial seguro e assistência estudantil

diretrizes a serem adotadas para o retorno presencial restrito Logo após a divulgação dasna Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) em 2022 - válido apenas para atividades que não possam ser realizadas remotamente-, que incluem regras como escalonamento de turmas, uso obrigatório de máscara e apresentação do passaporte vacinal, o Diretório Central dos Estudantes (DCE) se manifestou por meio de um documento. Entregue à reitoria no final da tarde, o texto cobra medidas para um retorno seguro e com garantia de assistência estudantil.

De acordo com o colegiado, o ensino remoto emergencial, e sem garantia de auxílios aos alunos, impediu milhares de estudantes de baixa renda de continuarem com as aulas. Segundo levantamento do Diretório, mais de 30 mil matrículas em disciplinas foram canceladas na Ufrgs no primeiro semestre de aulas online. "Desde o início da pandemia, o DCE pautou a necessidade de um programa emergência de assistência estudantil, o qual foi atendido somente em partes", aponta o grupo.

Os representantes dos estudantes afirmaram compreender que é necessário acelerar um plano de retorno à presencialidade, mas cobraram responsabilidade da direção acadêmica. "Sendo garantidos pré-requisitos básicos de segurança para os estudantes, professores, técnicos e funcionários terceirizados", destacaram.

Nesse sentido, o DCE lembrou ainda que já havia encaminhado à reitoria, junto aos Centros e Diretórios Acadêmicos, um documento com exigências para o que considera ser essencial a um retorno seguro às atividades presenciais na Ufrgs.

Entre as demandas elencadas anteriormente, e destacadas novamente no documento, destacaram a garantia de fornecimento de EPIs para todos os funcionários, obrigatoriedade de apresentação do passaporte vacinal, avaliação do limite de ocupação por sala de aula, apresentação imediata de um plano de retomada das aulas práticas, distribuição de máscaras PFF2 para a segurança de todos na universidade, ampliação das políticas de assistência estudantil e congelamento do ordenamento de matrículas até a volta completa da normalidade.