Covid-19 responde por mais de 111 mil hospitalizações por SRAG no Rio Grande do Sul

Informações da Secretaria Estadual de Saúde (SES) apontam que a Covid-19 responde por 111.423 hospitalizações no Rio Grande do Sul desde o início da pandemia, em março do ano passado. Segundo boletim desta terça-feira (26), a taxa de ocupação de leitos das UTIs no Estado é de 57,5%, com um total de 1.898 pacientes, sendo que 452 são portadores do novo coronavírus.

Ainda conforme a SES, nesta terça-feira foram confirmados mais 1.564 infectados e 31 óbitos em decorrência da doença em território gaúcho. Dentre os registros, a cidade de Pelotas responde pelo maior número de novos casos, com 190 notificações. Também Caxias registrou mais de uma centena de positivados (165). Na Capital, foram notificados 51 novos casos da doença e outras seis mortes em decorrência da Covid-19.

A boa notícia é que, segundo dados do Painel Covid-19 da Prefeitura de Porto Alegre, a média de óbitos diários na Capital por conta do novo coronavírus caiu 94,65% em outubro em comparação ao mês de março, quando foi registrado o pico da pandemia (56 no dia 22/03). Ainda conforme o relatório, o dia com maior número de notificações, porém, ocorreu no dia 16, com o registro de 67 vítimas fatais da doença em um único dia. Após esse pico, os números passaram a cair, atingindo a média móvel de três óbitos diários em 18 de outubro.

"Em alguns dias, como 6 e 10 de outubro, não tivemos nenhuma morte notificada na Capital. Sem dúvidas, é o efeito da vacinação", avalia o secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta. Segundo o vacinômetro da Capital, 98% da população acima de 12 anos já está imunizada contra a Covid-19 com ao menos uma dose, e 79,6% com o esquema vacinal completo.