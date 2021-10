Ar seco garante o predomínio do sol no RS nesta terça-feira

As condições do tempo no Rio Grande do Sul serão comandadas pelo ar seco nesta terça-feira (26). A temperatura mínima ficará inferior a 10°C em pontos de maior altitude. Há potencial para formação de nevoeiros e baixa visibilidade em alguns trechos da Metade Leste do Rio Grande do Sul. As informações são da Metsul Meteorologia.

No período da tarde desta terça-feira haverá um aquecimento rápido da temperatura. A umidade relativa do ar poderá baixar de 30%. Muita atenção aos índices de radiação ultravioleta que em dias de céu claro, nesta época, atingem valores muito altos. O tempo seguirá firme com sol em grande parte desta semana com calor durante as tardes.

Porto Alegre terá uma terça-feira de sol e de amplitude térmica típica de primavera. Nas manhãs de quarta e quinta-feira (28) os nevoeiros poderão se formar baixando a visibilidade nas vias de acesso ao município. Às tardes seguirão ensolaradas e com aquecimento rápido.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 33°C

Mínima: 7°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 30ºC

Mínima: 13ºC