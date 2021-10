Hospital Mãe de Deus adotará quadras esportivas do novo trecho da Orla

A Prefeitura de Porta Alegre, por meio da Secretaria Extraordinária de Parcerias, entrega o termo de adoção de 29 quadras esportivas do trecho 3 da Orla do Guaíba nesta terça-feira (26). O convênio será firmado com o Hospital Mãe de Deus em evento a ser realizado no local às 18h, com a presença do prefeito Sebastião Melo (MDB).