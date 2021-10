Empresa de Flores da Cunha, adquirida por grupo italiano em 2019, investiu em nova planta fabril

A inauguração recente da nova unidade fabril em Flores da Cunha coloca a Aluxa em posição estratégica frente ao crescimento da demanda do mercado nacional por soluções em alumínio. Especializada em perfis de alumínio, a empresa dobrou seu parque industrial, agora com 6 mil metros quadrados de área construída, planejado para comportar modernos equipamentos e ampliação do sistema produtivo. A capacidade de produção mensal passou de 80 para 130 toneladas.

O plano de crescimento inclui a instalação de uma nova linha de extrusão de alumínio em dois anos. Sozinha, a estrutura terá capacidade de produzir 300 toneladas ao mês. "A demanda do mercado nacional por soluções em perfis de alumínio e o cenário da retomada econômica favorecem a expanção da Aluxa junto ao mercado da construção civil, consolidando ainda mais a presença nacional da marca", salienta Fabio Massochini, diretor-executivo da fabricante.

O movimento de expansão está alinhado ao aumento do portfólio da empresa, que dobrou a oferta de produtos nos últimos dois anos. Outras possibilidades e soluções serão ofertadas ao mercado por meio de novos desenvolvimentos, com aplicação de perfis técnicos, uso de ligas especiais e gama maior de inovação, design e acabamentos.

Atualmente, a empresa fornece perfis de alumínio em âmbito nacional para a indústria moveleira e automotiva. Com o novo alcance produtivo, o plano é ingressar no ramo da construção civil, para o qual já está em desenvolvimento uma linha específica.

Massochini também adianta que a expansão resultará na geração de postos de trabalho. "A mudança para a nova planta fabril já gerou 20 empregos, o que representou aumento de 50% da equipe. A projeção é dobrar esse quadro nos próximos dois anos", complementa.

Com melhor controle dos processos, a nova unidade fabril também diminuirá o impacto ambiental da atividade. A Aluxa segue as normas e critérios de sustentabilidade ambiental reconhecidos internacionalmente, promovendo o tratamento integral dos resíduos de alumínio, com reaproveitamento de 100%. Além da prensagem da própria sucata, a Aluxa adquire o material de empresas da região e recolhe o material dos clientes, que é prensado e passa pelo processo chamado de refusão. O material se transforma no chamado tarugo, virando matéria-prima para novos perfis. "O menor impacto ambiental é um dos valores do grupo. Por isso, investimos na Aluxa focando na sustentabilidade e rentabilidade do negócio, tendo como um dos pilares a racionalidade dos recursos e a reciclagem do alumínio processado", afirma Massochini.

Há doze anos no mercado, a Aluxa é especialista na fabricação de perfis de alumínio. Em 2019, foi adquirida pelo grupo Italiano The Placemakers, maior fabricante de mobiliário urbano do mundo, instalado em 60 países e com quatro fábricas na Itália e no Brasil. A nova configuração potencializou o objetivo da marca em apresentar soluções em perfis personalizados de alumínio para clientes de todo o Brasil.