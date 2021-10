Sol e grande amplitude térmica predominam no RS nesta segunda-feira

Um sistema de alta pressão atmosférica predomina nesta segunda-feira (25) com expectativa de um dia ensolarado e de grande amplitude térmica no Rio Grande do Sul. No começo da manhã poderá fazer um pouco de frio com marcas abaixo de 5°C em pontos de maior altitude no Estado. As informações são da Metsul Meteorologia.

Nos Campos de cima da serra há potencial para geada nesta segunda-feira. No período da tarde com o tempo firme e o céu claro poderá ter altos índices de radiação ultravioleta, sobretudo, entre o fim da manhã e o início da tarde. A temperatura sobe com máximas que poderão oscilar entre 26ºC e 28°C na grande maioria das áreas.

Porto Alegre tem tempo firme com sol e grande oscilação de temperatura. Amanhã e na quarta-feira (27) a chegada de ar mais quente nos baixos níveis da atmosfera irá propiciar o processo de inversão térmica com potencial para nevoeiros densos pela manhã. Sol e calor são esperados à tarde. A radiação ultravioleta ficará alta.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para segunda-feira

Máxima: 28°C

Mínima: 2°C

Porto Alegre – previsão do tempo para segunda-feira

Máxima: 26ºC

Mínima: 10ºC