Operação integrada autua estabelecimento no Centro Histórico de Porto Alegre

Com o objetivo decumprir os protocolos da Covid-19 e manter a segurança sanitária da população, as forças de segurança do município e do Estado fiscalizaram diversos locais espalhados pela Capital na noite de sábado (23), e madrugada de domingo (24) em mais uma operação Esforço Concentrado. Um estabelecimento localizado no Centro Histórico foi autuado e interditado por possuir metragem acima do registrado no Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios (PPCI).