Inmet alerta para a possibilidade de temporais e granizo entre sábado e domingo no RS

O Norte do Rio Grande do Sul pode ter chuva com intensidade de moderada a forte, queda de granizo e rajadas de vento de 60 km/h a 80 km/h entre este sábado (23) e a manhã de domingo (24).

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no domingo as condições são favoráveis a ventos costeiros, com velocidade de 60 km/h a 90 km/h no Litoral Norte gaúcho e nos litorais de Santa Catarina e Paraná.

A Metsul Meteorologia alerta para tempo severo com temporais violentos entre o Paraguai e o Brasil neste fim de semana. Uma área de baixa pressão térmica atua entre o Norte da Argentina e o Paraguai com pressão atmosférica extremamente baixa, de até 995 hPa.

Já foram registrados temporais neste sábado em áreas mais ao Sul do Paraguai, como em cidades do departamento de Misiones, com chuva forte, muitos raios, granizo e vendavais.