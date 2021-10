Ação integrada fiscaliza locais tradicionais da boemia e promove Balada Segura

Não houve registro e denúncia de aglomerações durante a operação das forças de segurança municipais e estaduais na noite de sexta-feira (22) e madrugada deste sábado (23), em locais tradicionais da boemia de Porto Alegre, conforme divulgação do site da prefeitura de Porto Alegre. O objetivo da operação realizada em todos os fins de semana e feriados é orientar a população quanto à necessidade do cumprimento dos protocolos da Covid-19.

Participaram da ação a Guarda Municipal, Brigada Militar, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e a Diretoria Geral de Fiscalização. Durante os trabalhos, uma cervejaria localizada na rua General Auto, no Centro Histórico, foi autuada pela Diretoria Geral de Fiscalização por estar com mesas e cadeiras na via pública.

A EPTC realizou mais uma Operação Balada Segura na rua 24 de Outubro, bairro Moinhos de Vento. Foram fiscalizados 67 veículos, sendo 35 autuados, seis recolhidos, oito Carteiras de Habilitação (CNHs) e um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo apreendidos.

"Estamos satisfeitos com a colaboração da população e da maioria dos proprietários de estabelecimentos comerciais. As pessoas estão aliando o lazer à segurança sanitária e ao desenvolvimento econômico", afirmou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento. Denúncias podem ser feitas pelos telefones 153 e 156.