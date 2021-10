Número de denúncias de exercício ilegal da Medicina na área estética já ultrapassa total de 2020 no RS

Ao menos 25 denúncias de exercício ilegal de Medicina envolvendo procedimentos estéticos invasivos realizados por não médicos chegaram até o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) nos últimos 10 meses. O número já supera o total de denúncias recebidas em todo o ano de 2020 (18). As queixas envolvem profissionais da saúde, como dentistas e biomédicos, e profissionais de outras áreas, como estética.

As denúncias mais frequentes, nos últimos anos, são relacionadas a aplicações de toxina botulínica, ácido hialurônico, procedimentos com laser, lipoaspiração e rinomodelação. “Para fazer esses procedimentos, o profissional tem que ser formado em Medicina e ter treinamento adequado. Preferencialmente, uma residência médica”, pontua o vice-presidente do Cremers, Eduardo Trindade.

Segundo a Constituição Federal (CF) de 1988, a União é a responsável por legislar sobre o exercício de profissões no Brasil. “A CF delimita que leis ordinárias determinem as competências privativas de cada profissão e o presidente da República sanciona essas leis para dizer o que cada um pode fazer”, explica a advogada especialista em Direito Médico Stephanie Montano.

De acordo com as legislações vigentes, os médicos são os únicos profissionais com competência para realizar esses procedimentos invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos. O que acontece, porém, é que os conselhos profissionais de outras áreas costumam criar resoluções permitindo a indicação e a execução desses procedimentos.

É o caso dos conselhos federal de Farmácia (CFF), Odontologia (CFO) e Biomedicina (CFBM). Os três emitiram resoluções que permitem a realização de diversos procedimentos estéticos existentes hoje no mercado. Para os cirurgiões-dentistas existe, ainda, a possibilidade de fazer procedimentos como rinoplastia, blefaroplastia, otoplastia e outras cirurgias do tipo.

Stephanie explica que, tecnicamente, os conselhos não poderiam criar atribuições que não estejam previstas na lei. “A CF já diz que quem vai criar essas atribuições vai ser a União, através de uma lei sancionada pelo presidente. Então não teria como termos conselhos atribuindo competências que não estivessem previstas em lei”, complementa. Para ela, essas decisões deveriam ser feitas por um ente isento, e os conselhos não são imparciais ao aumentar ou diminuir suas competências de atuação.

As denúncias sobre exercício ilegal da Medicina recebidas pelo Cremers são encaminhadas para o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) e para a Polícia Civil, entidades com as quais o Conselho mantém parceria institucional, por meio de Termo de Colaboração. O MP-RS afirmou, em nota, que recebeu as denúncias e as encaminhou aos promotores de Justiça em cada cidade responsáveis por investigar supostas ilegalidades. A maioria das acusações, segundo Trindade, estão na Região Metropolitana de Porto Alegre. “Mas também temos denúncias em Santana do Livramento e Caxias do Sul, por exemplo”, afirma.

Nesses casos, o Conselho Federal de Medicina (CFM) tenta, através do Poder Judiciário, anular essas resoluções. “Porque, querendo ou não, esses outros profissionais têm que seguir a resolução do conselho. Então, mesmo entendida como ilegais, o CFM não pode declarar as resoluções como ilegais. Vai ter que procurar o Judiciário, e sabemos que é lento”, comenta a advogada. Sendo assim, esses profissionais, caso investigados, podem se apoiar nas resoluções do conselho, porque elas ainda são válidas.