Concessionária vai restaurar mirante no trecho 1 da Orla do Guaíba

A GAM3 Parks, concessionária que administra o Trecho 1 da Orla e o Parque Harmonia, anunciou a revitalização do mirante Olhos Abertos, interditado desde 2019. O mirante deve ser entregue no dia 13 de novembro, com a presença do artista José Resende, que idealizou a obra. O valor estimado da reforma é de R$ 40 mil.

"A revitalização não é uma obrigação da concessionária, mas como gaúchos que somos, como parte da população que frequenta a Orla, sabíamos que deveríamos realizar esse processo e entregar o monumento à cidade", destaca Carla Deboni, diretora administrativa da GAM3 Parks.

Fechado desde 2019 para evitar acidentes, o mirante começará a ser revitalizado na primeira semana de novembro e entregue no próximo dia 13. De acordo com a empresa, o limite de 20 pessoas não era devidamente respeitado. Todo o processo foi autorizado pela Secretaria de Cultura de Porto Alegre.

"Diferente do projeto atual e visando a segurança de todos, vamos instalar guarda corpos para limitar o número máximo de pessoas que podem ficar no espaço. Ao atingir 20 pessoas, um terá que sair para a entrada da próxima e assim sucessivamente”, afirmou Alan Furlan, diretor operacional da GAM3 Parks. “Além disso, nossa equipe técnica está trabalhando para instalar câmeras de segurança no local para evitar novas depreciações, além de um totem informativo com limite de pessoas, história da obra e do artista", concluiu.

Criador do mirante, Resende também inaugura no mesmo dia a exposição 'Na Membrana do Mundo', na Fundação Iberê Camargo.