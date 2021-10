Pleiteada por Santa Maria, Escola de Sargentos das Armas será instalada em Recife

O Alto Comando do Exército Brasileiro decidiu, por critérios técnicos, que a nova sede da Escola de Sargentos das Armas (ESA) , pleiteada pelo município de Santa Maria (RS) , será instalada na cidade de Recife (PE). A informação foi confirmada pelo presidente da República Jair Bolsonaro, nesta quinta-feira (21), por meio de manifestação no Facebook.

Segundo Bolsonaro, "o comandante do Exército e o presidente da República estão de acordo com a decisão".

A prefeitura de Santa Maria, que desencadeou no início do ano uma campanha para que a cidade fosse escolhida para sediar a instituição, voltada à formação e graduação de sargentos de carreira, se manifestou sobre a decisão militar na manhã desta sexta-feira (22).

Em postagem publicada nas redes sociais, destacou: "Obrigada, Santa Maria! O coração do Rio Grande se uniu em uma campanha linda pela vinda da nova Escola de Sargentos das Armas (ESA). Não fomos a cidade escolhida pelo alto comando do Exército, mas o sentimento hoje é o de missão cumprida e de gratidão a todos os santa-marienses".

Segundo o prefeito Jorge Pozzobom, a campanha da comunidade de Santa Maria foi uma "construção coletiva". "Fomos incansáveis, fizemos uma linda campanha, uma construção coletiva, para trazer a Escola de Sargentos para Santa Maria. Tecnicamente nossa cidade estará sempre pronta para receber a ESA. Respeito a decisão do Alto Comando do Exército", afirmou.

De acordo com o governo de Pernambuco, pesou também para a escolha do Exército o conjunto de investimentos que o governo do Estado se comprometeu a fazer, que ultrapassa R$ 320 milhões, em obras de infraestrutura no entorno da área onde será instalada a instituição, que receberá cerca de 10 mil pessoas, e criará um novo polo de desenvolvimento da região.

“Quero agradecer ao comandante Paulo Sérgio Nogueira e ao seu Estado Maior pelo profissionalismo de todo o processo, assim como o empenho de todo o nosso time e da bancada pernambucana no Congresso Nacional, que muito contribuiu para mais essa vitória”, destacou o governador pernambucano, Paulo Câmara.

O comandante do Exército, que comunicou pessoalmente o Executivo de Pernambuco da decisão, distribuiu nota oficial para divulgar a escolha. “Por quase dois anos, foi realizado acurado trabalho que analisou possíveis locais em todo o território nacional, sendo pautado por aspectos eminentemente técnicos. Como resultado, três guarnições foram selecionadas para a segunda fase do trabalho, na qual o estudo foi ainda mais minucioso. Ao término desse processo, ouvido o Alto Comando do Exército, a cidade selecionada para sediar a nova escola é Recife”, declarou Nogueira.

Além de Recife e Santa Maria, o município de Ponta Grossa (PR) disputava a sede da nova escola. Atualmente, o treinamento de sargentos é feito em 16 localidades do País, e a única Escola de Sargentos das Armas (ESA) funciona na cidade de Três Corações (MG).