Bebidas Fruki oferece vagas de emprego em diversas cidades do Rio Grande do Sul

A Bebidas Fruki, de Lajeado, está com cerca de 40 vagas de emprego em várias cidades do Rio Grande do Sul, como Lajeado, Canoas, Santo Ângelo, Osório, Pelotas e Gramado, além de Blumenau, em Santa Catarina. As vagas são para diversas áreas, como comercial, logística e industrial, com posições operacionais até cargos de gestão.

A empresa oferece vale transporte, vale refeição e vale alimentação, plano de saúde e odontológico e bolsa de estudos.

Também estão abertas vagas temporárias para vendedores no Litoral Sul e Norte do Rio Grande do Sul, e em breve abrirão vagas para Jovem Aprendiz.