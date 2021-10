Gabinete de Crise emite aviso para região de Pelotas e posterga decisão sobre aulas presenciais

obrigatório o retorno às aulas presenciais O debate sobre a possibilidade de tornarem todo o Rio Grande do Sul, a partir de novembro, não avançou em reunião do Gabinete de Crise do governo do Estado, nesta quarta-feira (20). O tema, que chegou a ser discutido pelo colegiado, voltará à análise na semana que vem. O encontro, conduzido pelo vice-governador Ranolfo Viera Júnior, deliberou, no entanto, pela emissão de aviso do Sistema 3As de Monitoramento da pandemia para a região Covid de Pelotas, que apresentou piora em indicadores da crise sanitária, e deverá adotar maior controle da propagação do coronavírus.

Capão da Canoa As demais 20 regiões do Estado não receberam avisos ou alertas, incluindo, que esteve sob aviso por três semanas consecutivas.

A região Covid de Pelotas (R21) apresentou incidência de novos casos da doença, com 112,5 casos confirmados por 100 mil habitantes na última semana, um aumento de 20% frente à semana anterior. Essa incidência representa a segunda maior do Estado entre as 21 regiões na última semana, sendo 67,1% superior à média estadual.

Ao longo da última semana, Pelotas também apresentou aumento de 24,1% de internações em leitos clínicos, entre suspeitos e confirmados. Se considerado um período mais longo, do dia 25 de setembro ao dia 17 de outubro, o número de internados confirmados e suspeitos em leitos clínicos na região passou de 25 para 70, uma elevação de 180%. Contudo, a região teve redução de 25,8% nas hospitalizações por Covid em UTI.

Se considerado um prazo mais longo, desde o dia 5 de outubro, o número de internados confirmados com Covid-19 em leitos intensivos quase dobrou, chegando a 13 pacientes. Com o percentual de 52,1%, a região de Pelotas ainda apresenta a quarta menor proporção da população com esquema vacinal completo no Estado.

passaporte vacinal do público O Gabinete de Crise também apreciou alguns pedidos e demandas setoriais em relação a protocolos vigentes. Entre eles, pedido da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que libere a presença de torcedores de equipes visitantes nos jogos organizados no Rio Grande do Sul. Conforme o governo, já estão definidas as regras gerais obrigatórias para as competições esportivas, incluídas entre as atividades coletivas que passaram a exigir, desde segunda-feira (18),, e não cabe ao Estado regrar as questões internas dos clubes quanto ao recebimento de público visitante.

Em jogos de futebol com mais de 2,5 mil pessoas, é obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação, além de manutenção de público exclusivamente sentado e ocupação somente de 30% do espaço, garantia de distanciamento mínimo de 1 metro em todas as direções entre grupos de até três pessoas, entre outras medidas.