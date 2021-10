Meteorologia prevê grande amplitude térmica em parte do RS nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (21), o sol predomina, e é esperada uma grande amplitude térmica na maior parte do Rio Grande do Sul. O frio, ainda que fraco, poderá marcar presença em diversas áreas, com marcas ao redor e abaixo de 10°C. Há possibilidade de cerração pela manhã no Sul e Leste. As informações são da Metsul Meteorologia.

No período da tarde, o tempo fica firme e com sol em grande parte das áreas, com máximas entre 27ºC e 29°C no Oeste e Noroeste. Em parte do Leste, porém, nuvens carregadas se formam, com pancadas isoladas de chuva entre a Serra, Vales, Grande Porto Alegre, Litoral e Costa Doce. Há risco de chuva forte e eventual queda de granizo.

O dia terá o predomínio de sol e alguns períodos de maior nebulosidade. Os modelos meteorológicos não afastam a possibilidade de chuva isolada e passageira em alguns bairros da Capital. Na sexta-feira (22), o tempo fica firme, com sol e altos índices de radiação ultravioleta. A amplitude térmica será grande em Porto Alegre.

Rio Grande do Sul - previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 29°C

Mínima: 7°C

Porto Alegre - previsão do tempo para quinta-feira