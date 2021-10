Porto Alegre atualiza plano de fiscalização para cumprir exigência do passaporte vacinal

Emborajá adotem, mesmo antes daalguma tipo de controle para acesso apenas de público imunizado a eventos e locais com atividades coletivas, em Porto Alegre não há perspectiva de edição de decreto municipal nesse sentido. Há cerca de um semana, o prefeitoque tratava do tema, e que tramitou na Câmara de Vereadores.

Por meio de nota, o Paço Municipal, no entanto, divulgou que atualizou seu plano de fiscalização das atividades que terão de exigir a imunização, cumprindo determinação do governo estadual.

Segundo a administração da Capital, diante da obrigatoriedade do comprovante de vacinação, determinada no, o município manterá "a atuação dos agentes, priorizando as atividades econômicas que sofreram alterações, como cinemas, feiras, casas noturnas e eventos", e exigirá "integralmente os protocolos previstos no decreto municipal 21.193, publicado em 3 de setembro".