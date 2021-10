Ar seco predomina no RS nesta quarta-feira

Uma massa de ar seco domina as condições do tempo no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (20). No começo da manhã ainda faz um pouco de frio com marcas abaixo de 10°C em áreas do Centro e Leste do Estado. Há possibilidade de nevoeiros esparsos com redução da visibilidade. As informações são da Metsul Meteorologia.

O sol aparece entre nuvens no período da tarde desta quarta-feira. A previsão é de um aquecimento maior no Oeste e nas Missões onde as máximas poderão oscilar ao redor de 26°C a 28°C. As nuvens aumentam no Leste, porém, não chove. Os índices de radiação ultravioleta poderão ficar elevados nas áreas de céu claro.

A quarta-feira (20) será de sol e de amplitude térmica típica de primavera na Capital. A quinta e a sexta-feira podem começar com nevoeiros esparsos e baixa visibilidade nas vias de acesso a Porto Alegre. Haverá um gradativo aquecimento à tarde, com temperatura mais alta na sexta-feira (22) antes da chuva voltar no sábado (23).

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 28°C

Mínima: 7°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 24ºC

Mínima: 12ºC