Prefeitura de Porto Alegre confirma normalização da coleta domiciliar de lixo nesta terça

A prefeitura de Porto Alegre divulgou que a coleta domiciliar porta a porta será normalizada até o final do turno da noite desta terça-feira (19). A coleta está sendo feita por uma empresa contratada pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU).

A empresa está atendendo 42 setores diurnos e 21 setores no turno da noite, que inicia às 18h. Na segunda-feira (18), foi coleta 1.168,01 tonelada de resíduos domiciliares e, nesta terça, no período entre 7h e 16h, já foram coletados 619,04 toneladas. O quantitativo final acontece em torno de 3h da madrugada, horário das últimas descargas na Estação de Transbordo da Lomba do Pinheiro.

40 bairros foram afetados pela paralisação dos funcionários da empresa que alegavam o não pagamento do vale-alimentação Os colaboradores da prestadora do serviço, funcionários da empresa Litucera Limpeza e Engenharia, retornaram às atividades na manhã da segunda-feira para coleta domiciliar e remoção de resíduos públicos, como focos de lixo e depósito de resíduos fora do horário. Durante o sábado (16) e o domingo (17), cerca de