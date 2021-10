Fiscalização não registra aglomerações na noite de Porto Alegre

Não foram observadas nem denunciadas aglomerações durante a ação fiscalizatória das forças de segurança municipais e estaduais na noite de sexta-feira (15) e madrugada deste sábado (16) em locais tradicionais da boemia de Porto Alegre. O objetivo da operação é orientar a população quanto à necessidade do cumprimento dos protocolos da Covid-19. Participaram a Guarda Municipal, Brigada Militar, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e a Diretoria Geral de Fiscalização.



"Além da colaboração de todas as partes envolvidas no processo, devemos creditar à ocorrência de chuva o reduzido movimento de pessoas nos pontos tradicionais da noite de Porto Alegre", afirmou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento.



Denúncias devem ser feitas pelos fones 153 e 156.