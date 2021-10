Prefeitura adia Mais Comunidade no bairro Rubem Berta

O evento Mais Comunidade da prefeitura de Porto Alegre que seria realizado neste sábado (16), no bairro Rubem Berta, foi adiado. Em virtude da chuva, as lideranças comunitárias, conselheiros do Orçamento Participativo (OP) e a subprefeitura local solicitaram a remarcação do evento. A nova data da ação será divulgada em breve.

No Mais Comunidade, o prefeito Sebastião Melo, secretários municipais, gestores e técnicos das diversas áreas da prefeitura percorrem algumas ruas dos bairros, conferindo demandas realizadas e novas reivindicações da comunidade.

“É um momento de aproximação do poder público com a população, na busca de soluções e no compartilhamento da responsabilidade com o cuidado das melhorias que estão sendo realizadas na cidade”, explica o secretário municipal de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo.

No próximo Mais Comunidade do bairro Rubem Berta, a Secretaria Municipal de Parcerias (SMP) realizará a nomeação de Fabiane Santos da Silva, como Prefeita da Praça Recanto da Lagoa. Também será nomeado Roberto Cruz Barboza, o Prefeito da Praça Major Rubem Berta. Nos dois momentos, a Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (SMGOV) promoverá a assinatura do Pacto de Governança, com objetivo de compartilhar com a comunidade a responsabilidade nos cuidados com os locais, que foram revitalizados.