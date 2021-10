Com queda de 27%, número de roubos de veículos no RS é o menor da série histórica

Um dos crimes que mais impactam na sensação de segurança da população, o roubo de veículos teve nova redução em setembro no Rio Grande do Sul e se mantém no menor patamar de toda a série histórica de contabilização, iniciada em 2002. Foram 365 ocorrências, uma queda de 27,1% frente as 501 do mesmo mês no ano passado. No acumulado desde janeiro, a redução é ainda maior, de 43,2%, passando de 6.540 casos para 3.713 na comparação de período deste ano com anterior. Os dados integram os indicadores criminais divulgados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) nesta sexta-feira (15).

“Mês após mês aprofundamos a queda nos roubos de veículos, crime que impacta diretamente o cidadão, com trabalho de inteligência, integração das forças na troca de informações e investimento em tecnologia especializada. É o retrato do nosso objetivo com o RS Seguro, em proporcionar um Estado melhor para se viver”, afirmou o vice-governador e secretário da SSP, delegado Ranolfo Vieira Júnior (PSDB).

Setembro é o quinto mês seguido em que os roubos de veículos em todo o Estado ficam abaixo de 400, o que só havia ocorrido antes em novembro de 2020, já sob a vigência do RS Seguro. Dentro do programa, esse crime está entre os indicadores de monitoramento intensivo pela Gestão de Estatística em Segurança (GESeg) nos 23 municípios priorizados para a estratégia de combate à criminalidade. E o foco territorial se reflete nos resultados.

Esse conjunto de cidades foi responsável por 91% dos 2.827 roubos de veículos a menos no Estado, na comparação entre nove meses deste ano e do anterior. Ou seja, a cada 10 ocorrências reduzidas, nove deixaram de ser registradas nesse bloco de municípios. Dos 23, houve estabilidade ou queda em 21 – em 10 deles, a retração superou 40%.

Porto Alegre, por exemplo, foi responsável por mais da metade (54%) da retração verificada em setembro em todo o Estado. Dos 136 roubos de veículos a menos no mês frente a igual período do ano passado, 74 deixaram de ocorrer em Porto Alegre. Os registros na cidade baixaram de 211 para 137, uma queda de 35,1%. No acumulado de nove meses, a queda foi ainda maior, de 48,1% passando de 2.770 em 2020 para 1.437 neste ano. Em ambos os recortes (mensal ou acumulado), os dados atuais são os menores das séries históricas, iniciadas em 2012.

Conforme as autoridades, junto ao foco territorial do RS Seguro, uma soma de políticas públicas tem sido decisiva para as reduções inéditas dos roubos de veículo. Um exemplo é a constante ampliação dos sistemas de videomonitoramento e cercamento eletrônico no Estado. No total, há em funcionamento no Estado aproximadamente 400 câmeras de cercamento eletrônico (para leitura de placas) e mais de 2,5 mil câmeras de videomonitoramento.

O impacto da redução dos assaltos a condutores também se destaca na relação com o tamanho da frota no Estado. Enquanto os roubos de veículos, no acumulado de janeiro a setembro, reduziram 72% nos últimos cinco anos, o número de automotores em circulação no RS cresceu 13% no mesmo intervalo, com acréscimo de quase 1 milhão de unidades emplacadas. Esse cenário já tem reflexo positivo, inclusive, no bolso dos motoristas. No último ano, o preço dos seguros já teve uma retração, em média, de 12%, conforme o Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de Capitalização.