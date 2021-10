RS tem alto risco de temporais nesta sexta-feira (15)

A sexta-feira (15) será marcada por um alto risco de tempo severo no Rio Grande do Sul. Os temporais poderão começar entre a madrugada e o turno da manhã pela Metade Oeste do Estado e em seguida se espalhando pelas demais regiões. Poderá chover forte com acumulados altos de precipitação em pouco tempo. As informações são da Metsul Meteorologia.

Há risco de vendavais, raios e até mesmo granizo isolado nesta sexta-feira. O vento passará da direção Norte para Sul transportando o ar gelado, provocando um acentuado declínio da temperatura entre à tarde e à noite na maioria das áreas.

Porto Alegre pode ter transtornos com temporais nesta sexta-feira (15). A passagem de uma frente fria deixará o tempo instável com chuva e risco de temporais em toda a Região Metropolitana. Há risco de raios, vento e granizo isolado. No fim de semana, o sábado terá muitas nuvens e garoa e no domingo terá sol e frio.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 24°C

Mínima: 9°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 20ºC

Mínima: 16ºC