Volta às aulas presenciais é considerada adequada por especialistas

O retorno às aulas presenciais é considerado adequado e até atrasado por especialistas em educação e saúde. Mas também é criticado por entidades de classe, que acham a medida precipitada. Além do estado de São Paulo, o Mato Grosso vai tornar obrigatórias as aulas presenciais a partir desta segunda-feira (18). Essa também será a data de retorno das aulas totalmente presenciais na Bahia. O governo baiano não esclareceu se a presença será obrigatória ou não.

"Precisamos resgatar as atividades escolares, não só pela questão acadêmica como pelo papel social da educação. Mas é necessário continuar usando máscara, não compartilhar objetos pessoais, lavar as mãos com frequência e tentar manter algum distanciamento", defende a pesquisadora em Saúde do Centro de Estudos em Gestão de Serviços de Saúde (CESS) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e integrante do Grupo Técnico Multidisciplinar de Enfrentamento à Covid-19 da mesma universidade, Chrystina Barros.

A médica destacou medidas importantes para garantir a segurança de todos. "Para que o retorno seja seguro, considerando que não temos vacina para menores de 12 anos, é preciso que exista espaçamento, uso de máscaras e observação de toda a comunidade acadêmica para que, havendo qualquer sintoma de Covid-19, a pessoa seja afastada e isolada. Mesmo que a máscara seja desobrigada por lei, para escolas onde exista uma população que não recebe a vacina, que são as crianças, ela é um acessório fundamental."

Chrystina afirma ver de forma positiva o retorno das aulas presenciais, "desde que se use máscara, que exista água para lavar as mãos, que se oriente sobre as formas de transmissão e que os professores estejam atentos ao não compartilhamento de objetos pessoais". Para ela, tudo isso é possível. "Posso não ter espaço para colocar um estudante a cada dois metros, mas é possível respeitar o espaço pessoal de um metro, um metro e meio", recomenda a especialista.

Ela sugere, por exemplo, a adoção de horários diferentes de intervalo para as diversas turmas de alunos, de modo a impedir que fiquem todos reunidos no mesmo espaço e período. "O risco de surgir uma nova variante (do coronavírus) existe, daí a importância da vigilância epidemiológica. Mas também é preciso retomar as rotinas."

A diretora-geral do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, no Rio, Cláudia Costin, também defende que, do ponto de vista educacional, a medida de tornar as aulas presenciais obrigatórias tem vantagens importantes. "Muitos pais deixam de levar os filhos à escola por não ser obrigatório. Os dados epidemiológicos estão melhorando, praticamente todos os professores tomaram as duas doses (da vacina contra a Covid-19) e os adolescentes tomaram a primeira dose”, pontua.

Ela diz que algumas pessoas costumam dizer que é melhor deixar para o ano que vem, já que este já está quase acabando. “Mas eu sou totalmente contrária a esse pensamento. As crianças precisam conviver com os colegas, e já perderam muito em termos de vida social", diz.

Para Cláudia, a desigualdade educacional já foi muito aprofundada no Brasil. "Enquanto alunos de escolas particulares já têm aulas desde o início deste ano ou até desde outubro de 2020, os alunos de escolas públicas, justamente aqueles que não têm conectividade e não têm pais com repertório cultural mais variado e que estejam em teletrabalho de casa para conseguir orientar os filhos, não estão tendo aulas", critica.

O Rio Grande do Sul é um dos estados que já decidiu implantar uma nova série. A especialista estima que, com políticas públicas adequadas, em três anos seria possível recuperar a aprendizagem que se perdeu. "Tem gente no terceiro ou quarto ano que ainda não foi adequadamente alfabetizada, e a falta de alfabetização prejudica a compreensão de todas as outras disciplinas", diz. Entre as medidas possíveis, alguns estados estão debatendo a adoção de um quarto ano no Ensino Médio.

A médica epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Ethel Maciel, por sua vez, considera a medida precipitada. "As escolas já fizeram um planejamento para o estudo híbrido ao longo de todo o ano, e já estamos na metade de outubro, há poucos meses de acabar o ano. Não sabemos qual seria o ganho do ponto de vista pedagógico", defende.

“Não temos vacina para crianças e os adolescentes só tomaram a primeira dose e não temos nenhum programa de testagem (de contaminação pela Covid-19) para que se saiba se a criança está apta a ir para a escola. Então corremos o risco de manter o vírus circulando, que é tudo que precisamos evitar. Precisamos manter o distanciamento e o uso de máscaras, porque ainda estamos numa pandemia", pontua. Para ela, do ponto de vista pedagógico, a medida não é benéfica e, do ponto de vista epidemiológico, pode acabar atrapalhando.

Para o presidente da startup De Criança para Criança, que oferece metodologias de educação híbrida para escolas do mundo todo, Gilberto Barroso, o retorno das aulas presenciais é correto. "O número de alunos fora da escola quintuplicou durante a pandemia. A grande maioria dos alunos teve dificuldades para assimilar o conhecimento durante esse período de aulas remotas”, complementa. Ele relembra, ainda, que boa parte da população já está vacinada, inclusive de professores e funcionários de escolas. “Todos os procedimentos de segurança (sanitária) precisam ser adotados, mas é um passo que vale a pena", avalia.