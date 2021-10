Tempo fica instável e abafado no RS nesta quinta-feira (14)

O tempo fica instável e abafado no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (14). Os modelos meteorológicos projetam que as pancadas de chuva mais abrangentes tendem a ocorrer entre a madrugada e o turno da manhã, especialmente em cidades do Centro, Norte e Leste do Estado. Há risco de temporais isolados. As informações são da Metsul Meteorologia.

Ao longo do dia ocorrem melhorias com variação de nuvens e aberturas de sol, porém, o tempo ainda não firma e pode ter chuva isolada e passageira. O vento que ingressa mais quente de Norte para Sul favorece a elevação da temperatura com máximas ao redor de 28°C em muitas áreas.

Porto Alegre tem mais um dia abafado e pode chover. As pancadas devem ser esparsas ao longo do dia, ocorrendo alternância entre sol e nuvens. Na sexta-feira (15) aumenta o risco de chuva forte com temporais isolados. A temperatura deve cair no período da noite.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 32°C

Mínima: 11°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 29ºC

Mínima: 20ºC