Prefeitura realiza recuperação estrutural em trechos da avenida Juca Batista, em Porto Alegre

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) iniciou nesta quarta-feira (13) a recuperação estrutural de novo trecho da avenida Juca Batista, entre a Estrada Chapéu do Sol e a Rua Heitor Vieira. Inicialmente, as equipes estão removendo o asfalto antigo para a realização de reparos na base da via. O trabalho faz parte do Programa de Requalificação Viária e será realizado em 3.563 metros de via.

Por conta dos trabalhos, a prefeitura alerta para possíveis alterações no trânsito onde as equipes realizam o serviço. A programação pode sofrer alterações dependendo das condições climáticas.

Executado por uma empresa terceirizada, outro serviço que será feito no local é a limpeza de redes de drenagem e bocas de lobo. Também está previsto a instalação de rampas de acessibilidade no trajeto. O investimento é de cerca de R$ 3 milhões e a previsão é que a obra seja concluída e entregue em fevereiro de 2022.

Desde abril, a SMSUrb está realizando a recuperação estrutural de 4.622 metros em outro trecho da avenida Juca Batista, localizado entre a avenida Cavalhada e a Estrada Edgar Pires de Castro. Ali também estão sendo realizadas recuperação de trechos em paradas de ônibus.

De acordo com a secretaria, o contrato com a empresa prestadora de serviços prevê a recuperação do pavimento em 22 pontos de ônibus que já tinham concreto, além da demolição e reconstrução de duas paradas e a construção de outras dez, totalizando 34 trechos em concreto, cada um com 45 metros de extensão. Dez já foram entregues e mais três devem ser liberadas ainda no mês de outubro.