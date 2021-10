Inscrições para vagas em creches de Porto Alegre começam nesta quarta-feira

O período de inscrições de alunos novos e transferência de estudantes nas escolas de Educação Infantil próprias e comunitárias da prefeitura de Porto Alegre vai de 13 de outubro a 12 de novembro. O Diário Oficial da sexta-feira (8) traz publicada Portaria de nº 058/2021, definindo diretrizes, procedimentos e o cronograma do processo de inscrições e matrículas.

Poderão ser inscritas crianças com idade até 5 anos e 11 meses em 31 de março de 2022. As inscrições devem ser realizadas pelo responsável legal dos interessados, facultada a inscrição em até três escolas. Os resultados serão divulgados no dia 18 de novembro. A partir de então, será aberto o período de matrículas dos contemplados com vaga, que se estende de 18 a 25 de novembro.

A divulgação do resultado das inscrições regulares às vagas pleiteadas nas escolas próprias e comunitárias da Rede Municipal de Ensino será organizada em lista específica por instituição, de modo a constarem os contemplados e os suplentes, ordenados conforme maior pontuação nos critérios propostos.

A lista de espera terá validade para o ano letivo de 2022 até 15 dias antes do início do processo de inscrição para ingresso de alunos novos de 2022-2023.

Alunos com registro de matrícula ativa nas escolas próprias ou comunitárias da Rede Municipal de Ensino que participarem do Processo de Inscrição da Educação Infantil para 2022 terão sua inscrição considerada como solicitação de transferência.