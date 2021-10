Operação autua estabelecimento que descumpria protocolo de segurança da Covid-19

Em mais uma operação Esforço Concentrado, as forças de segurança do município e do Estado fiscalizaram diversos locais espalhados pela Capital na noite de segunda-feira (11/10) e madrugada desta terça-feira (12/10) visando cumprir os protocolos da Covid-19 e manter a segurança sanitária da população. Um estabelecimento na rua João Alfredo, bairro Cidade Baixa, foi autuado por aglomeração de pessoas.



Participaram da operação a Guarda Municipal, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e a Brigada Militar. Foram realizadas ações de patrulhamento e fiscalização nos locais habitualmente frequentados pela população na noite da capital gaúcha: bairros Moinhos de Vento, Cidade Baixa, Centro Histórico, Orla Moacyr Scliar e Praça dos Açorianos.



"Foi uma ação de patrulhamento e fiscalização de rotina, onde observamos a colaboração da população e da maioria dos comerciantes", afirmou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento.



Denúncias devem ser feitas pelos telefones 153 e 156.