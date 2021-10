PRF prende quadrilha especializada em furtar produtos em lojas

Na tarde de segunda-feira (11/10), na BR 290, em Eldorado do Sul, a Polícia Rodoviária Federal prendeu três homens e uma mulher com mercadorias furtadas de pelo menos três lojas diferentes. Policiais Rodoviários Federais realizavam o policiamento na rodovia quando abordaram um Palio com placas de Rio Grande. No veículo estavam três homens e uma mulher, todos de Porto Alegre.

O grupo alegou que saiu de Porto Alegre e foi até Guaíba para comprar uma bola de basquete, tendo inclusive mostrado uma nota fiscal, mas os policiais desconfiaram das diversas roupas de marca ainda com etiqueta e sem o comprovante fiscal que estavam no porta-malas do carro.

Após realizar contato com as lojas descritas nas etiquetas, os PRFs constataram que os produtos tinham acabado de ser furtados de pelo menos três lojas diferentes de Guaíba.

O motorista, de 36 anos, possui várias passagens por estelionato, apropriação indébita e crueldade contra animais. Dentre os passageiros, um homem de 31 anos, com sete passagens por furto.

Também fazia parte do grupo uma mulher de 37 anos, com seis passagens por furto, e um jovem de 20 anos com quatro passagens por furto e um mandado judicial determinando sua prisão pelo mesmo crime.

Os quatro indivíduos foram presos e encaminhados à polícia judiciária local. As mercadorias serão devolvidas aos proprietários.