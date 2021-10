Prefeitura leva vacinação para a Lomba do Pinheiro neste domingo

Neste domingo (10) a vacinação contra a Covid-19 continua em Porto Alegre para todas as pessoas com 12 anos ou mais. O local da aplicação será a unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde, que estará no Centro de Promoção da Criança e do Adolescente (CPCA), das 9h às 13h.

No local, também haverá aplicação da segunda dose de Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca e Coronavac/Butantan para quem tomou a primeira dose há oito semanas, dez semanas ou 28 dias, respectivamente. Já a terceira dose estará disponível para idosos com 60 anos ou mais vacinados com a segunda dose há seis meses, profissionais de saúde vacinados com a segunda dose até 4 de abril e imunossuprimidos vacinados com a segunda dose há pelo menos 28 dias, independente do fabricante.

Para receber a primeira dose, é preciso apresentar documento de identidade com CPF. Para segunda e terceira dose, documento de identidade e carteirinha de vacinação. Para a dose de reforço, imunossuprimidos precisam ainda comprovar a condição e profissionais de saúde, apresentar um comprovante de vínculo com o conselho de classe.