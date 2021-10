Morre jornalista da equipe de comunicação de Jairo Jorge

Faleceu, na manhã deste sábado (9), a jornalista Caren Luce Moraes, de 45 anos, vítima de um AVC. Caren integrava a equipe de Comunicação da prefeitura de Canoas e estava internada desde o dia 13 de setembro no Hospital Universitário da Ulbra.

No Twitter, Jairo Jorge, prefeito de Canoas, lamentou a morte de Caren. "Acabo de receber a notícia do falecimento da Caren Luce Moraes, jornalista que atuava na equipe do nosso Escritório de Comunicação. Era uma colega extremamente profissional e querida por todos. Ela tinha apenas 45 anos e teve um AVC há algumas semanas. Meus sentimentos à família da Caren, a todos os amigos e pessoas que a queriam bem. Fará muita falta", disse o prefeito.

Formada pela Pucrs, a jornalista atuou no Correio do Povo, Revista Voto e nas assessorias de imprensa do Palácio Piratini e da prefeitura de Porto Alegre. Caren deixa três filhas e uma neta.

O velório será até as 11h deste domingo na Capela 1 do Cemitério da Santa Casa (rua Professor Oscar Pereira, nº 423), em Porto Alegre.