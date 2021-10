Brechocão acontece neste domingo no Parque Farroupilha

O tradicional Brechocão acontece neste domingo (10) no Parque Farroupilha, das 9h às 16h, entre o Parquinho da Redenção e o Auditório Araújo Vianna. A feira, organizada pelo Gabinete da Causa Animal da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, reúne protetores e entidades voltadas ao bem-estar animal, cadastradas pelo município.

No local, são oferecidos objetos de decoração, roupas, sapatos e artigos pet usados. As vendas contribuem com os gastos de alimentação, albergagem e atendimento clínico-veterinário aos animais.

Devido à Covid-19, os expositores e a população em geral devem respeitar os protocolos sanitários vigentes quanto ao distanciamento controlado, uso obrigatório de máscaras, disponibilização de álcool gel 70% pelos expositores, espaçamento entre os boxes, distanciamento pessoal e proibição de aglomerações.

Se chover, o Brechocão será transferido para o próximo domingo (17) e a mudança de data será comunicada por meio das redes sociais.