Saúde emite alerta de surto de Diarreica Aguda para 25 cidades gaúchas

No Rio Grande do Sul, 25 municípios estão enfrentando surtos de Doença Diarreica Aguda (DDA), segundo boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual da Saúde (SES). São doenças gastrointestinais que têm como principal sintoma a diarreia. O aumento do número de evacuações pode ou não ser acompanhado de dor abdominal, náusea, vômito e febre.

Os primeiros surtos de DDA começaram a ser identificados a partir do final de agosto. As medidas de investigação e controle dos agravos estão sendo realizadas pelos respectivos municípios, Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) e Centro Estadual de Vigilância em Saúde.

O agente Norovírus foi identificado como causador do surto em 9 cidades e a investigação está em andamento para determinar a causa nos outros 16 municípios e tomar as providências cabíveis. Confira a lista de cidades acometidas pelo surto no final desta reportagem.

De maneira geral, os causadores de DDA envolvem uma ampla gama de micro-organismos patogênicos ou agentes não infecciosos, sendo o Norovírus frequentemente envolvido em surtos.

A transmissão normalmente ocorre através do consumo de água ou alimentos contaminados. Na ocorrência de casos associados ao Norovirus, a transmissão também pode ocorrer pelo contato com superfícies contaminadas ou diretamente com pessoas doentes, a partir de secreções corporais.

Em caso de sintomas de DDA, é recomendado repouso e aumento na ingestão de líquidos para evitar a desidratação, principalmente em crianças e idosos, e, em caso de sintomas graves, deve-se procurar a unidade de saúde mais próxima.

A SES recomenda somente consumir água de fontes seguras (potável), tratadas, que tenham processo de desinfecção por cloro ou outra tecnologia. Além disso, em situações de emergência, recomenda-se fervê-la antes do consumo e antes do preparo de alimentos por no mínimo 5 minutos. A higienização das superfícies, equipamentos e utensílios utilizados no preparo e consumo de alimentos deve ser realizada com água tratada e/ou fervida. O gelo para consumo ou conservação de alimentos deve ser oriundo de água potável e/ou fervida.

Munícipios com surtos de Doença Diarreica Aguda (DDA):

Barra Funda

Bento Gonçalves

Carlos Barbosa

Caxias do Sul

Colorado

Dois Irmãos

Esteio

Garibaldi

Horizontina

Lavras do Sul

Mato Leitão

Monte Belo do Sul

Morro Reuter

Nova Prata

Pinto Bandeira

Porto Alegre

Saldanha Marinho

Santa Cruz do Sul

Santa Maria

Santa Rosa

Santana do Livramento

Santo Cristo

São Marcos

Sarandi

Tucunduva

Fonte: Secretaria Estadual da Saúde/AS