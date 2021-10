Missão gaúcha na Europa, reabertura do Araújo Vianna e Porto Alegre com mais 70% de vacinados com duas doses

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.



VÍDEO: resumo das notícias em 1 minuto

Auditório Araújo Vianna retoma os eventos neste sábado Após 20 meses fechado, o, com show da cantora Maria Rita. No mesmo dia, a prefeitura da Capital recebe oficialmente a casa revitalizada, após reforma orçada em R$ 2,5 milhões. Na agenda, há shows confirmados até junho de 2022. Entre os nomes, estão Alceu Valença, Erasmo Carlos, Alcione e Caetano Veloso.

missão de negócios na Europa Porto Alegre como sede do South Summit em 2022 O governo gaúcho embarcou nesta semana para uma, com visitas a cidades da Espanha e da França. Entre os destaques da missão, está a confirmação de. Será a primeira edição da maior feira de inovação do Sul da Europa que irá ocorrer fora do continente.