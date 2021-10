Sol predomina e RS tem um pouco de frio nesta sexta-feira

A sexta-feira (8) começa com o predomínio de sol e um pouco de frio no Rio Grande do Sul. O Sul, Centro e Leste do Estado podem ter áreas com temperatura abaixo de 10ºC nas primeiras horas da manhã. Nas áreas de maior altitude do Estado, a temperatura pode baixar de 5°C. E, ao longo da tarde, as nuvens aumentam entre o Oeste e Norte com previsão de pancadas de chuva. As informações são da Metsul Meteorologia.

O vento predomina do quadrante Sul e Sudeste com rajadas fracas e a temperatura sobe devagar nesta sexta-feira. No fim de semana, o sábado terá muitas nuvens no Rio Grande do Sul. No domingo a chuva retorna cedo pelo Oeste e vai para outras áreas no período da noite.

O sol aparece nesta sexta-feira e a previsão é de uma temperatura amena em Porto Alegre. O vento predomina de Sul e Sudeste com rajadas fracas a moderadas que reduzem a sensação térmica baixa ao ar livre. O fim de semana será de sol e variação de nuvens. Entre segunda e terça-feira (12) volta a chover.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 22°C

Mínima: 3°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 20ºC

Mínima: 11ºC