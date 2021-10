MP investiga empresas que superfaturaram medicamentos do Kit Intubação em 1300%

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) desencadeou, nesta quinta-feira (7), uma operação apurar a ocorrência de crimes contra a saúde pública, a ordem econômica e popular e a prática de preços abusivos nas vendas públicas de insumos laboratoriais e produtos médico-hospitalares utilizados na prevenção e no combate à pandemia.

Coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), as investigações apontam que ao menos duas empresas superfaturaram em mais de 1300% os preços de medicamentos que compõem o chamado Kit Intubação, utilizado para pacientes com casos mais graves de Covid-19.

Os trabalhos investigativos inicaram a partir de denúncias feitas por hospitais contra empresas que praticavam preços abusivos de medicamentos como o analgésico citrato de fentanila. “Era uma prática recorrente, um modus operandi com que as empresas atuavam, pode ser afirmar isso com tranquilidade”, relata o coordenador do Núcleo Saúde do Gaeco, Marcelo Dossena.

A operação teve como alvo duas empresas, que não tiveram seus nomes divulgados. Porém, outras investigações apontam que outros fornecedores também praticaram preços abusivos – o que, num cenário de pandemia e escassez de insumos para a saúde, tornou os hospitais reféns no mercado.

“É exatamente este o termo. Os hospitais ficaram reféns deste tipo de prática. É uma completa falta de escrúpulos, as empresas se aproveitaram da fragilidade das pessoas para lucrar exorbitantemente”, diz Dossena.

Uma das empresas chegou a vender, entre março e agosto deste ano, o analgésico citrato de fentanila por preços que variaram entre R$ 49,00 e R$ 79,00, sendo que o preço-teto estipulado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) variou entre R$ 5,36 e R$ 5,73. Considerando-se os maiores preços entre o teto estipulado pelo CMED e o praticado pelas empresas, houve superfaturamento de 1378,7%.