Norte do Rio Grande do Sul pode ter pancadas de chuva nesta quinta-feira

A quinta-feira (7) pode começar com variação de nuvens e pancadas esparsas de chuva, sobretudo na parte Norte do Rio Grande do Sul, e com possibilidade de nevoeiros. Ao longo do dia, o ar seco e frio proveniente do quadrante Sul propicia melhorias e aberturas de sol em grande parte das regiões. As informações são da Metsul Meteorologia.

Em parte do Centro, Leste e Sul, a quinta-feira pode ser ventosa com impacto na sensação térmica ao ar livre. A temperatura mínima deve ficar abaixo de 10°C em vários municípios das Metades Sul e Leste, com mínimas ao redor de 5°C entre a Campanha e a Zona Sul. À tarde deve ser amena no Estado.

As nuvens aparecem pela manhã, com previsão de uma tarde ensolarada. O vento será persistente com rajadas fracas a moderadas. A temperatura máxima deve ficar ao redor dos 19ºC e a mínima entre os 12ºC. Há risco de pancadas de chuva entre segunda e terça-feira (12).

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 24°C

Mínima: 4°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 19° C

Mínima: 12°C