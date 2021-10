Vacinação contra a gripe em 2021 supera 2019 em 18% em Porto Alegre, mas é menor que 2020

Yasmim Girardi

Porto Alegre conseguiu imunizar 774.160 pessoas contra influenza (gripe) neste ano. O público estimado previsto era de 728.909 pessoas. O número é maior do que o de 2019, quando 652.198 mil pessoas foram imunizadas, e menor do que o de 2020, quando 842.234 receberam a vacina da influenza. Apesar do aumento em relação ao ano pré-pandemia, houve uma queda na procura da vacina por alguns grupos prioritários.